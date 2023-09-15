В небе над Петербургом заметили северное сияние. Фото: t.me/astrophotoboloto

Несмотря на внезапно завершившуюся череду теплых дней, природа Петербурга продолжает радовать его жителей. Так, в ночь с 14 на 15 сентября горожане могли наблюдать действительно очаровательную картину. В небе над Северной столицей появилось северное сияние. Фото и видео с уникальным явлением появилось в телеграм-канале «АстроФотоБолото».

– Северное сияние заметили жители Парнаса в Петербурге, – подписали публикацию авторы блога.

Изумрудная дуга своим появлением вызвала многочисленные восхищения со стороны зрителей. В социальных сетях горожане активно призывали друг друга поскорее бежать на улицу и наслаждаться природной красотой. Картина, появившаяся на небосводе, по-настоящему напоминает разлитую неосторожным художником краску. Но научно северное сияние объясняется столкновением солнечного ветра с атомами в верхних слоях атмосферы нашей планеты.