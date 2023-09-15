Смольный поддержит самозанятых льготными займами до 500 тысяч рублей

Поляков рассказал о поддержке самозанятых в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о поддержке самозанятых города на Неве. Так, предприниматели, занимающие нишу малого и среднего бизнеса, смогут получить от «Фонда микрофинансирования субъектов» беззалоговый займы от 50 до 500 тысяч рублей. Об этом чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

– Ссуды будут выдаваться под три процента годовых на срок от трех до 24-х месяцев, – уточнил вице-губернатор Северной столицы.

Он также добавил, что помощь самозанятым оказывается по национальному проекту «Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». В специализированных центрах «Мой бизнес. Санкт-Петербург» уже опубликована вся информация о том, как легализовать доходы от дела, хобби или сдачи квартиры в аренду.

По оценке чиновника, именно сегмент самозанятости имеет огромный потенциал для развития.