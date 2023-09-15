Движение частично ограничат из-за велопробега во Фрунзенском районе Петербурга

Движение в Купчино ограничат 16 сентября из-за велопробега. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту субботу, 16 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга частично перекроют движение. Искать новые маршруты автомобилистам придется во второй половине дня: с часу и до двух. В городе пройдет ежегодный спортивный пробег «Велокупчино». Событие ограничит проезд сразу по восеми улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной автоинспекции.

– Временно перекроют улицы Бухарестскую, Ярослава Гашека, Будапештскую, Бухарестскую, Купчинскую, Пловдивскую и Димитрова, – уточнили в пресс-службе ведомства Северной столицы.

Кроме того, ограничат движение транспорта по Загребскому бульвару и Дунайскому проспекту. Автомобилистов попросили быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, открытый районный массовый пробег организует районный Центр физической культуры, спорта и здоровья при поддержке администрации района. Мероприятие закроет для горожан велосезон.