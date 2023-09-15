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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 23:10

Внедорожник влетел в лазурный автобус на проспекте Большевиков в Петербурге

Два человека пострадали в лобовом столкновении между внедорожником и лазурным автобусом на проспекте Большевиков в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Внедорожник влетел в лазурный автобус на проспекте Большевиков в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Внедорожник влетел в лазурный автобус на проспекте Большевиков в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло в Петербурге на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай вечером 14 сентября. Там внедорожник «Тигуан» на полном ходу влетел в лазурный пассажирский автобус. Очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург» сообщили о том, что в аварии пострадали два человека.

– «Тигуан» влетел в лоб автобусу, который очень хотел повернуть, – подписали публикацию свидетели происшествия.

Они также уточнили, что пострадали пассажиры черного внедорожника. Женщине, сидевшей на переднем сидении стало плохо, а у второго человека, оказавшемся на заднем – пошла кровь из носа. Сам «Тигуан», по словам очевидцев, восстановлению не подлежит: от удара серьезно пострадал бампер. У машины передняя часть кузова оказалась смята до колес, как консервная банка. На лазурном общественном транспорте появилась лишь глубокая вмятина.