Облачная погода и +17 градусов будет в Петербурге 15 сентября

Прохладная и облачная погода ожидается в Петербурге 15 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень полноправно вступает в свою силу в Петербурге, принося прохладу и пасмурную погоду. Так, в пятницу, 15 сентября, небо затянут облака, однако дождей не предвидится. А температура воздуха в этот день составит от +15 до +17 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня на востоке Ленобласти уходящий холодный атмосферный фронт еще отметится короткими дождями. А в западной половине региона за погоду будет отвечать гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации в Северной столице ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков, - уточнил синоптик.

Ветер подует северо-западного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, 16 сентября, в Северной столице также не ожидается дождей. При этом будет немного теплее. Температура составит от +17 до +19 градусов.