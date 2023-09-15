Карманницу со стажем задержали за кражу 55 тысяч рублей у пенсионерок в Петербурге

Карманницу задержали за кражу 55 тысяч рублей у двух пенсионерок в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28-летнюю карманницу задержали в поселке Углово Всеволожского района Ленобласти. Женщина с 18 лет неоднократно попадалась на кражах в Петербурге и области, но почти всегда уголовное дело закрывали из-за примирения сторон. Сейчас же ее подозревают в кражах у двух пенсионерок 72 и 83 лет в Петербурге. У одной из них карманница вытащила 35 тысяч рублей, у второй списала с карты 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Жертвами рецидивистки в июле и августе этого года стали две жительницы Невского района. Одна из них лишилась 35 тысяч рублей наличными, сберкнижки и паспорта при входе в парадную своего дома. Вторая попалась на глаза злоумышленнице в отделении банка на проспекте Большевиков, и после этого у нее пропала банковская карта, находившаяся во внутреннем кармане рюкзака. С нее карманница списала 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.

По обоим фактам завели уголовное дело о краже. Кстати, примириться со своими жертвами рецидивистка не смогла только один раз, в 2014 году. Тогда ее приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей.