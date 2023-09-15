Оставленный в ванне грудничок чуть не захлебнулся и попал в больницу в Ленобласти

Ребенка отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кингисеппе купание грудничка могло закончиться трагедией. Мама оставила ребенка без присмотра. Он перевернулся и сильно нахлебался воды. Малыш едва не утонул. Все произошло 13 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Трехмесячного мальчика 13 сентября около 22 часов доставили в районную больницу из квартиры на Крикковском шоссе. Кроху госпитализировали в тяжелом состоянии после утопления в воде, - рассказал источник.

О матери мальчика известно, что она домохозяйка, ей 33 года. Отец ребенка работает инженером в известной компании, ему 36 лет. Семья малыша полная и не состоит ни на каких учетах. На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Грудничок находится в больнице. Врачи делают все, чтобы малыш выжил и остался здоровым.