Женщину задушили проводом в ее постели в Ленобласти

Женщину нашли мертвой в ее квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосновом Бору сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство женщины. 27-летнюю даму нашли погибшей в постели собственной квартиры. По предварительной информации, ее задушили проводом. Все произошло 14 сентября около полудня. Тело девушки нашла ее подруга. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мертвая женщина лежала в кровати, завернутая в одеяло. На шее погибшей имеются внешние признаки насильственной смерти в виде стронгуляционной борозды. Труп направлен в морг для установления причины смерти, - рассказал источник.

На месте происшествия следователи нашли провод черного цвета, цепочку, две пачки сигарет, деньги, паспорт на имя убитой, ее личные вещи. Специалисты возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Преступника на данный момент разыскивают.