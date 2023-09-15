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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:18

Пьяные мигранты устроили драку с оружием в кафе на Васильевском острове

Мигрант попал в больницу из-за ножевого ранения в кафе на Васильевском острове
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мигранты подрались в кафе на Васильевском острове.

Мигранты подрались в кафе на Васильевском острове.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В кафе на Васильевском острове мигранты устроили жесткую драку на ножах. Ссора между иностранцами произошла 14 сентября около четырех часов дня на девятой линии. Пьяный мужчина из Узбекистана ударил ножом в шею 28-летнего земляка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- После этого преступник попытался скрыться, но был пойман другими посетителями и передан прибывшим сотрудникам полиции, - рассказал источник.

Пострадавший иностранец сам дошел до травмпункта, оттуда его забрали с обширной раной мягких тканей и шоком первой степени. Пациента поместили в НИИ скорой помощи. Специалисты возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

О мигрантах известно, что у них обоих истек срок регистрации еще в прошлом году. Пострадавшего мужчину уже привлекали к ответственности из-за этого.