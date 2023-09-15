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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:15

Следователи третий день ищут без вести пропавшего 12-летнего мальчика в Карелии

В Карелии 12-летний мальчик ушел из дома и не вернулся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчик пропал 12 сентября. Фото: СУ СКР по Карелии

Мальчик пропал 12 сентября. Фото: СУ СКР по Карелии

Следователи в Карелии ищут пропавшего ребенка. 13-летний мальчик ушел из дома в Петрозаводске 12 сентября. С тех пор его местонахождение не известно. Специалисты организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Карелии.

- На момент исчезновения был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Местных жителей, которые видели ребенка, попросили сообщить любую информацию по номеру телефона 594-683 в следственный отдел и по номеру 102 – в полицию.

Напомним, в Петербурге продолжаются поиски 12-летнего ребенка. Его уже несколько дней ищут в Северной столице не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Где может находиться мальчик - пока не известно.