На студентку СПбГУ в общежитии обвалился потолок

На студентку СПбГУ обвалилась штукатурка с потолка. Фото: предоставлено «КП»

Неприятная история произошла со студенткой Санкт-Петербургского государственного университета Василиной. Девушка спокойно пила чай в комнате в общежитии, как вдруг рядом с ней обвалилась часть потолка. Сама студентка отделалась легким испугом и парой царапин, однако ее ноутбуку не повезло. Штукатурка упала на стол, повредив устройство. Все произошло поздним вечером 6 сентября. Об этом spb.kp.ru рассказала сама Василина.

- Я практически никак не пострадала, кроме пары легких царапин. В нашем общежитии довольно хорошие условия, были мелкие трещины на потолке. Но кто мог предполагать, что это обернется таким образом. Все остальное было нормальным, - отметила девушка.

Комнату с дырой в полотке закрыли на ремонт. Фото: предоставлено «КП»

Кстати, по словам Василины, руководство университета пообещало возместить стоимость ремонта ноутбука. А пока девушка вместе с соседкой живет в другой комнате. Их старую закрыли как аварийную на ремонт. Кроме того, руководство осмотрело и другие комнаты в общежитии, закрыв на ремонт те, где выявили проблемы.