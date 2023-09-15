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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:39

Финляндия может запретить въезд машин с российскими номерами

Однако будут некоторые исключения
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Финляндия планирует запретить въезд в страну машин с регистрацией в России.

Финляндия планирует запретить въезд в страну машин с регистрацией в России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Финляндии вслед за Эстонией, Латвией и Литвой хотят запретить въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Ограничение должно распространиться на транспортные средства с вместимостью менее 10 пассажиров. Ожидается, что соответствующее заявление 15 сентября сделает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом пишет финский телерадиоканал Yle.

- Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. В запрете на въезд будут некоторые исключения, но о них сообщат позже. В вопросе допуска российских машин страна собирается следовать общей линии Евросоюза, - отмечает издание.

Когда новые правила вступят в силу и вступят ли вообще, неизвестно. А пока в МИД Финляндии заверили, что автомобили с российскими номерами еще могут въезжать в страну, машины конфисковывать не будут.