«Сказал, что сам выстрелил»: Раненый охотник тайно сбежал из больницы в Ленобласти

Мужчина молча сбежал из больницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти 14 сентября в больницу попал охранник с ранением. Мужчина вел себя странно и объяснил, что ранение произошло по его вине. Он якобы выстрелил в камень в лесу, и дробь срикошетила ему в ногу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 14 сентября в третьем часу ночи в Токсовскую больницу обратился 62-летний мужчина, житель деревни Агалатово. У него огнестрельная рана правого коленного сустава, инородные тела в правом бедре и правой голени, - рассказал источник.

По словам мужчины, рану он получил еще 11 сентября. В больнице у него взяли анализы, но в итоге пациент сбежал, никого об этом не предупредив. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались ситуацией и начали проверку. Мужчину теперь будут искать, чтобы расспросить о случившемся.