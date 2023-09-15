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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 10:30

Петербуржец отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

Петербуржец получил условный срок и лишился прав за сбитую на пешеходном переходе девятилетнюю девочку
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржцу дали условный срок за сбитую на пешеходном переходе маленькую девочку.

Петербуржцу дали условный срок за сбитую на пешеходном переходе маленькую девочку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцу дали три года условно за наезд на девятилетнюю девочку. Все произошло еще в ноябре 2020 года. Тогда мужчина ехал по улице Вавиловых за рулем «Сузуки». На его пути был нерегулируемый пешеходный переход. Однако водитель не стал снижать скорость перед ним и сбил ребенка, который в этот момент переходил дорогу. При этом он не дождался полицейских и просто уехал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Своими действиями водитель причинил девятилетней потерпевшей тяжкий вред здоровью. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места его совершения, - уточнили в пресс-службе.

Виновника ДТП также лишили прав на 2,5 года. Кроме того, его обязали выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.