Петербуржец отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

Петербуржцу дали условный срок за сбитую на пешеходном переходе маленькую девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцу дали три года условно за наезд на девятилетнюю девочку. Все произошло еще в ноябре 2020 года. Тогда мужчина ехал по улице Вавиловых за рулем «Сузуки». На его пути был нерегулируемый пешеходный переход. Однако водитель не стал снижать скорость перед ним и сбил ребенка, который в этот момент переходил дорогу. При этом он не дождался полицейских и просто уехал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Своими действиями водитель причинил девятилетней потерпевшей тяжкий вред здоровью. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места его совершения, - уточнили в пресс-службе.

Виновника ДТП также лишили прав на 2,5 года. Кроме того, его обязали выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.