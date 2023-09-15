Всемирный день туризма отметят в Петербурге масштабным фестивалем-ярмаркой

Фестиваль-ярмарка ко Всемирному дню туризма пройдет в Петербурге с 22 сентября по 1 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург отметит Всемирный день туризма масштабным фестивалем-ярмаркой «Натуральное путешествие» на Манежной площади, которое продлится с 22 сентября по 1 октября. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу, в которую войдут различные развлечения, лектории и мастер-классы. Мероприятие направлено показать все богатство Северной столицы и Серебряного ожерелья России. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма.

- Ярмарка Северной столицы - это маленькое путешествие по Серебряному ожерелью России. Каждый сможет получить впечатления о регионах в концентрированном виде, выбрать направление на будущее и потом отправиться туда для более подробного знакомства, - отметил председатель комитета Сергей Корнеев.

В каждый выходной день, который выпадает на период проведения ярмарки, есть свой акцент: от образовательного до историко-культурного. Но самым особенным днем станет 27 сентября, когда отмечается Всемирный день туризма. Гостей ждут выступления джазовых коллективов и кавер-бэндов, представления от уличных театров, тематические фотозоны и многое другое.