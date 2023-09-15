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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:12

Трое мужчин вынесли на себе три пары обуви из магазина в Петербурге

Полицейские поймали мужчину, который с двумя друзьями ограбил магазин обуви в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Одного из грабителей задержали.

Одного из грабителей задержали.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который вместе со своими друзьями, украл три пары обуви из сетевого магазина. Это произошло 11 сентября в 20:15 на Бухарестской улице. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Трое неизвестных, войдя в магазин, надели на себя выставленную на продажу обувь и в ней удалились. Сумма ущерба составила 6 тысяч 347 рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Одного из подозреваемых поймали на Будапештской улице в Северной столице около 23 часов 13 сентября. Им оказался 28-летний житель Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Остальных двух друзей задержанного ищут сотрудники правоохранительных органов.

Местонахождение украденной обуви пока не известно. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.