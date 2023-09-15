Самолеты из Петербурга в Тель-Авив будут летать с 3 ноября

Самолеты будут летать по пятницам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолеты из Петербурга начнут летать в израильский Тель-Авив через пару месяцев. Борт будет выполнять техническую посадку в аэропорту Минеральных Вод. Первый такой рейс запланирован на 3 ноября. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля.

- Полеты будут осуществляться еженедельно по пятницам на лайнерах SSJ 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость перелета – от 67,1 тысячи рублей туда-обратно, - говорится в сообщении издания.

В целом, из России на данный момент летают 30 регулярных рейсов в Тель-Авив. Перелеты выполняют несколько компаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Долететь до израильского города можно только из четырех российский городов – Минеральные Воды, Сочи, Махачкала и Москва.