Петербуржцы чаще всех в России покупают украшения с бриллиантами

Петербург возглавил рейтинг «бриллиантовых» городов России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург занял первое место в рейтинге самых «бриллиантовых» городов России. Из всех покупок украшений с бриллиантами по стране с января по сентябрь 2023 года 8,7 процента совершили в Северной столице. Такие данные приводит пресс-служба SOKOLOV.

- Кроме того, петербуржцы возглавили рейтинг по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами - средний чек в городе достиг 19,2 тысячи рублей. Самой дорогой покупкой в городе стало золотое кольцо с бриллиантом стоимостью более 473,6 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе.

Согласно данным аналитиков, чаще всего петербуржцы покупают украшения с бриллиантами в золоте. При этом большинство обычно предпочитают камни 0,1 карата. Более драгоценные украшения приобретают только 4,8 процента жителей Северной столицы.

Если говорить о популярности украшений, то наибольшим спросом у петербуржцев пользуются золотые кольца с бриллиантами. На втором месте оказались золотые серьги, а на третьем - подвески из золота.