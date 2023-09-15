Абаскаль назвал игру «Зенита» не такой храброй, как раньше

"Зенит" победил в матче с москвичами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» прокомментировал главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль. Напомним, игра в рамках пятого тура РПЛ прошла 20 августа 2023 года и завершилась со счетом 1:3. Об этом пишет Sports.ru.

- В последнем матче против «Зенита» результат был не лучшим, но видно, что соперник изменил подход. Мы увидели больше осторожности с их стороны, значит, что-то поменялось. Они играли не так храбро, как до этого. Очевидно, наша работа повлияла. Да, результат отрицательный, но сделан шаг вперед, - отметил Абаскаль.

Напомним, Абаскаль тренирует «Спартак» с прошлого лета. За это время команда получила бронзовые награды чемпионата России, но вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского «Акрона».