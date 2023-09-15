Суд обязал школы Петербурга закупить макеты автоматов Калашникова

Суд удовлетворил иски. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Невский районный суд рассмотрел иск прокурора к нескольким школам. Оказалось что в учебных заведениях под номерами 331, 323, 339 нет макетов автоматов Калашникова, текстов главных документов и другого оборудования. Такой инвентарь должен быть в кабинетах ОБЖ. Об этом 15 сентября сообщает Объединенная пресс-служба Петербурга.

- В школах нет текстов документов: Конституции и некоторых федеральных законов. В кабинетах также не хватает учебных пособий по основам стрельбы, учебно-наглядных пособий, макетов автомата Калашникова и модернизированного автомата Калашникова, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Представители школ на судебном заседании признали, что такого оборудования в кабинетах ОБЖ нет, но пообещали в ближайшее время исправить ситуацию и закупить все необходимое. Суд Петербурга учел позицию сторон и удовлетворил иски.