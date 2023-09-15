Смольный не смог создать сайт памяти медикам, погибшим от коронавируса

Сайт памяти медикам, погибшим в пандемию коронавируса, не смогли сделать в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте 2021 года на набережной реки Карповки в Петербурге открыли памятник медикам, отдавшим свою жизнь в борьбе с пандемией коронавируса. Там же разместили табличку с QR-кодом, который ведет на сайт, где планировалось разместить список погибших врачей. Однако сайт так и не заполнили. Депутат ЗакСа Александр Шишлов обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с вопросом, почему платформа не работает. Оказалось, что разместить на сайте информацию о медиках нельзя из-за Закона о защите персональных данных.

- Фотоизображение и биографические данные умершего являются его персональными данными. Согласно федеральному закону в случае смерти гражданина согласие на обработку персональных данных, если оно не было дано самим гражданином при жизни, дают его наследники. Помимо этого, информация о смерти от коронавируса составляет врачебную тайну, - указал Олег Эргашев.

Кроме того, нельзя разглашать информацию о смерти людей, погибших при выполнении должностных и служебных обязанностей. Поэтому без согласия законных наследников создать сайт памяти не представляется возможным.