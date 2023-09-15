Комиссия по генплану Петербурга запретила застраивать жильем промзоны

Промзоны запретили застраивать жильем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге почти все заявки на редевелопмент оказались отклонены комиссией по генплану. Владельцы хотели облагородить промзоны жилыми застройками, но такие предложения не поддержали. Об этом на круглом столе РБК заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Смольный надеется, что владельцы будут продавать свои участки, и на новых территориях будут возможности развития промышленности.

- Я очень надеюсь, что к концу года на рынке появится очень много объектов, потому что собственники там точно сами не будут строить промышленные объекты, а мы не дали им перевести эти участки (под жилую застройку). Соответственно, на рынке появится земля под промышленное строительство. Эта земля обеспечена энергоресурсами, есть мощности, там когда-то были или до сих пор есть заводы, - заявил Соловейчик.

Точное количество отказов глава ведомства называть не стал. Отметил лишь, что такое решение было принято в 99 процентах случаев. Число заморожены земельных участков тоже не известно.