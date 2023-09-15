С бывшим вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием простились в Зеленогорске

Анатолий Повелий умер 12 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия похоронили на кладбище Зеленогорска. Отпевание прошло в церкви Казанской иконы Божией Матери. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Мы знали Анатолия Анатольевича, как человека сильной воли, офицерской закалки, в высшей степени надежного товарища, ответственного, компетентного, душой болеющего за дело, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Напомним, о смерти Анатолия Повелия стало известно 12 сентября. Бывший вице-губернатор умер в 59 лет. Причиной смерти чиновника стала тяжелая болезнь. Всего за несколько дней до этого Анатолия Анатольевича назначили на пост советника губернатора. В должности вице-губернатора он курировал сферы ЖКХ и благоустройства.