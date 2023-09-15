Полузащитник «Спартака» Зобнин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит»

Зобнин не собирается переходить в "Зенит". Фото: ФК "Спартак"

Полузащитник ФК «Спартак» Роман Зобнин прокомментировал слухи о своем уходе из команды. Такие новости начали появляться перед матчем москвичей с «Зенитом» в августе этого года. Вице-капитан красно-белых опроверг эту информацию и рассказал, что узнал о слухах от своей мамы.

- Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашел в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в "Зенит" собрался?», - рассказал Зобнин в интервью, опубликованном пресс-службой «Спартака».

Полузащитник объяснил, что такие вопросы его сильно удивили. Разговор о переходе с Романом никто не вел. Генеральный директор клуба тоже принялся защищать спортсмена. Зобнин объяснил, что это фейки, на которые он сам решил не обращать внимания.