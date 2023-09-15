Турчак рассказал о том, сколько избирателей проголосовали за «Единую Россию». Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2023 года 24,5 тысяч депутатских мест замещают кандидаты от партии «Единая Россия» - за них проголосовали более 24 миллионов избирателей.

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу. Об этом говорил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

- На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России», - сообщил Андрей Турчак. - Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

В 4 регионах - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области - состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

- Везде победа за «Единой Россией», - сказал секретарь Генсовета. - Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Ерёмин и Дмитрий Аверов.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство. Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

- На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%, - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6% по списку - с учетом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

- В 2018 году у нас было 27,8% за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства, - сказал Андрей Турчак. - Сейчас большинство есть - это две трети, и мы может принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57% по списку, с учетом одномандатных округов 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28% за список и в общей сложности 21 мандат.

Большую работу провела партия в Хабаровском крае.

- «Перезагрузили» работу краевого отделения, обновили и омолодили команду, - рассказал он. - Все последние выборы, ЕДГ партия забирает большинство. Это позволило вернуть доверие избирателей. На выборах мэра Хабаровска наш кандидат, действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45,4% голосов. Из более 1000 замещаемых в крае мандатов, а там была большая муниципальная кампания, у нас более 43%.

В Ульяновской области партия получила 50% по спискам и 16 из 18 мандатов на округах на выборах в заксобрание. В Хакасии партия получила 68% мандатов в Верховном Совете. В горсовете Абакана – существенно улучшила результат, получив 22 из 29 мандатов.

Также Андрей Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ - за партией.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

- По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР, - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. - В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона – прим.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

- За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли более 67 миллионов человек, - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

- В ДНР от «Единой России» победили Артем Жога и Константин Кузмин, - сообщил Андрей Турчак. - Командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной Думы был избран замкомандира казачьей бригады «Дон» Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом Госсобрания избран настоящий герой, ветеран СВО Артур Галеев.

В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента. «Партия к ним готова», - сказал Андрей Турчак.