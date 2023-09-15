Семак признался, что новички «Зенита» не смогут заменить ушедших игроков

Семак рассказал, как справляются новые игроки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как справляются новые игроки в команде. Он признался, что прежних спортсменов заменить у новичков не получилось. Объяснил, что некоторые обстоятельства повлияли на работу с футболистами. Слова тренера приводит пресс-служба ФК «Зенит».

- Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут - есть определенные вопросы, над которыми нужно работать, - заявил Семак.

Главный тренер сине-бело-голубых также рассказал о состоянии нового игрока Вильсона Изидора. Его уже протестировали. Но пока наверняка неизвестно, выйдет ли он на матч с «Рубином» 17 сентября.

- Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо. Думаю, что сыграть он готов, и главный вопрос в том, сколько, - ответил Семак.