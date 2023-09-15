Пробки в 7 баллов сковали Петербург вечером в пятницу 15 сентября

Жуткие пробки собрались в Петербурге вечером 15 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Длинные пробки замечены в Петербурге в пятницу, 15 сентября. Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию в Северной столице на семь баллов. Это больше, чем обычно. Жители города спешат домой перед выходными, но ближайшие пару часов надеяться на открытую дорогу не стоит.

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20 часам достигнут 4 баллов, - прокомментировали в Яндексе.

Самая длинная пробка, по версии сервиса, собралась на Московском шоссе. Автомобилисты стоят от АЗС Газпромнефть до Витебского проспекта. Заторы растянулись почти на восемь километров. Самым «везучим» водителям придется провести в машине 50 минут, хотя обычно участок получается преодолеть всего за 17 минут.