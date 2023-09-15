Два новых детсада построят в Московском и Пушкинском районах Петербурга

Два детсада появятся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появятся два новых детских сада в Московском и Пушкинском районах. Разрешения на строительство накануне выдал Госстройнадзор. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

- Один из новых детских садов будет расположен по адресу: Витебский проспект, участок 6. Здание рассчитано на пребывание 142 детей в 8 разновозрастных группах. В детском саду будут предусмотрены залы для занятий музыкой и спортом, кружково-учебный блок, бассейн. Общая площадь нового детского сада составит 4,2 тысячи "квадратов", - говорится в сообщении.

Учреждение построят на деньги из регионального бюджета. А второй детсад будет построен на средства инвестора. Он появится в Шушарах на Соколиной улице. Там будут помещения для занятий музыкой, физкультурой. В здании обустроят бассейн.