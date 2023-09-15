США внесли Кировский завод Петербурга в санкционный список. Фото: Артем КИЛЬКИН

США вновь обновили санкционный список. В этот раз в перечень компаний, на которые наложили ограничения, вошел Кировский завод из Петербурга. Соответствующее распоряжение появилось вечером 14 сентября на сайте Минфина иностранного государства.

– В список SDN OFAC добавили ПАО «Кировский завод», – говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, в санкционный перечень вошли и другие российские предприятия. Среди них оказались автопроизводители «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич» и «Автодор», а также машиностроительный завод «Тонар» и банк «Ак Барс». Под западные ограничения попали порядка 100 юрлиц. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что такие меры позволят прервать военные поставки, а также лишить президента России Владимира Путина оборудования, технологий и услуг, которые необходимых ему для проведения спецоперации на Украине.