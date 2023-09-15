13-летняя девочка попала под колеса иномарки на улице Беринга в Петербурге

13-летняя девочка попала под колеса иномарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло на улице Беринга в Северной столице. Там под колеса иномарки попала 13-летняя девочка. Из-за этого подростка госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Полиция проверяет аварию, случившуюся на Васильевском острове города, в которой пострадала девочка, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

ДТП произошло во второй половине дня, 15 сентября. Оказалось, что ребенка сбила 34-летняя автоледи, находящаяся за рулем «Лексуса». Женщина поворачивала с улицы Беринга на Бекетовскую и по неизвестным причинам не заметила ребенка. Правоохранители установили, что подросток переходила дорогу по «зебре». После этого местная жительница въехала в забор, не справившись с управлением. Пострадавшая петербурженка попала в больницу. Там медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.