Петербург представил туристическую программу на крупнейшей выставке в Китае. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гуанчжоу открылась туристская оффлайн-выставка. Мероприятие впервые провели в живом формате после пандемии. На ней Петербург представил собственную программу развлечений и отдыха в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На тематическом стенде Северной столицы, созданном специалистами бюро профильного комитета, представили всесезонные предложения для гостей Петербурга. Российские эксперты рассказали о программе «Петербургское гостеприимство» для гостей из Китая и оформлении электронной визы, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Кстати, за прошедшие полтора месяца виртуальные визы сделали более 15 тысяч путешественников из КНР. До пандемии доля туристов из азиатской страны составляла порядка 20 процентов от всех иностранцев: 951 тысячу человек.

К слову, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому развивается индустрия в Северной столице, предполагает увеличить к 2030 году экспорт туруслуг. Показатель по плану вырастет до 22,3 миллиарда долларов.