Велопробег «La Strada» ограничит движение 16 и 17 сентября в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение в центре Петербурга ограничат в эти выходные, 16 и 17 сентября. На улицах Северной столицы пройдет массовое мероприятие для велосипедистов-любителей «La Strada». О временных изменениях на дорогах города сообщили в пресс-службе Смольного.

– С начала суток субботы и до конца воскресенья запрещена остановка транспорта и движение автомобилей на площади Собчака, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, на 24 часа, 17 числа закроют еще 31 участок дорог. Сузят также проезд на Благовещенском мосту. С семи утра и до трех часов дня в этот же день перекроют еще 38 улиц. Кстати, из-за спортивного мероприятия изменится движение и общественного транспорта: 24 автобусов и шести троллейбусов. Подробная информация обо всех скорректированных маршрутах уже опубликована на сайте ГКУ «Организатор перевозок».