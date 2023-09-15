Театр Комиссаржевской в Петербурге откроет 82-й сезон спектаклем «Буря» Шекспира. Фото: www.teatrvfk.ru

Академический театр имени Веры Комиссаржевской в Петербурге откроет новый 82-й сезон шекспировским спектаклем «Буря». Кроме того, в планах культурного учреждения постановки по произведениям Набокова и Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– Собираемся поставить пьесу «Месяц в деревне» Ивана Тургенева в режиссуре Романа Габриа. Покажем и ранние произведения Владимира Набокова: к ним обратится режиссер Александр Баргман, – рассказали в пресс-службе театра.

Он же представит «Ночь Гельвера» в октябре в Азербайджане на фестивале «Петербургский театральный сезон». Служители культурного учреждения поделились со зрителями еще одной радостной новостью. Вместе с отделением СТД России в Северной столице комиссаржевцы готовят грядущую 29-ю церемонию награждения высшей театральной премией «Золотой софит». Пройдет событие 13 ноября.