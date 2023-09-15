Несколько рейсов одновременно задержали в Пулково 15 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиры нескольких рейсов одновременно не могут вылететь из Пулково вечером 15 сентября. Задержки произошли в расписании «Уральских авиалиний» и «Северного ветра». Некоторые путешественники до конечной точки не смогли добраться даже после покупки новых билетов. Об этом spb.kp.ru сообщили читатели.

– Поголовно многие рейсы задерживаются, отменяются. Не можем улететь из Петербурга в Барнаул через Москву. После трех часов задержки рейса «Уральских авиалиний» не успевали на стыковочный самолет, – рассказала корреспонденту spb.kp.ru читательница.

Пассажирка уточнила, что, не теряя надежды на вылет, она купила места на рейс «Северного ветра». Но его отменили, а бронь перенесли на следующий. В пресс-службе екатеринбургской авиакомпании spb.kp.ru прокомментировали ситуацию.

– Задержки рейсов происходят по разным причинам. Перевозчик старается сделать все возможное для нормализации ситуации. Но заранее спрогнозировать, что вылет сдвинут, практически невозможно, – сообщили в пресс-службе организации.