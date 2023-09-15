Массовое ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Жесткое ДТП произошло вечером 15 сентября на Митрофаньевском шоссе. Там, во второй половине дня, между восемью и девятью часами каршеринг на полном ходу влетел в два автомобиля. Как сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург», водитель арендованной машины серьезно пострадал.

– Мужчина за рулем каршеринга получил травмы. На место быстро приехала карета скорой, – уточнили авторы публикации в сообществе.

Фельдшера помогли пострадавшему автолюбителю. Но точной информации о состоянии мужчины нет. Тем не менее, кажется, услуги специалистов потребуются не только ему. Из-за столкновения восстанавливать придется нервную систему других участников дорожного движения и поврежденные автомобили. У красного «Пежо» помято крыло заднего пассажирского сидения, арендованный автомобиль остался без кузова. Третьему герою ДТП удар пришелся в багажник.