Человек пострадал в жестком ДТП на Красносельском шоссе в Петербурге. Фото: скриншот видео

Вечер 15 сентября в Петербурге постепенно пополняет новый список жестких ДТП. Еще одно столкновение произошло на пересечении Красносельского и Волхонского шоссе. По словам очевидцев, в аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом свидетели происшествия рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Автомобилист лежит на земле возле машины, – рассказали авторы прикрепленного к публикации ролика.

В каком точно состоянии находится пострадавший в столкновении человек, пока что неизвестно. На записи, сделанной очевидцами, не видно фельдшеров скорой помощи и не слышно привычной сирены от кареты. Но зато отчетливо заметно, что от удара машины задымились. На место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД. К слову, перекрыв почти полностью одну из полос движения, автомобили создали большую пробку.