СКА Петербурга проиграл «Динамо» со счетом 3:1. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце. Итоговый счет составил 3:1 в пользу гостей Северной столицы.

– Открыл счет 22-летний хоккеист СКА Арсений Грицюк. Но дальше практически беспрерывно шли успешные атаки от «Динамо». На 14-й и 47-й минутах шайбы забросил Максим Джиошвили, а на 17-й минуте очко команде принес Владислав Михайлов, – рассказали в КХЛ.

За четвертым поражением СКА подряд наблюдали более 12 тысяч человек. А победная сводка «Динамо» теперь пополнилась четвертым матчем. В прошлую встречу петербургские спортсмены одержали победу с разрывом в одну шайбу в Москве. Сейчас СКА находится на десятом месте с четырьмя очками после шести матчей. Следующая игра клуба состоится 17 сентября против сибиряков.