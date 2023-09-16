Две пенсионерки пострадали в ДТП с лосем на Витебском проспекте Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Витебском проспекте Петербурга во второй половине дня, 15 сентября произошло жесткое ДТП. В 150 метрах от выезда на Петербургское шоссе микроавтобус сбил лося. Из-за столкновения пострадали две пассажирки транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Водитель микроавтобуса марки «Мерседес» двигался в сторону Пушкина, но не заметил перебегавшее дорогу животное. Из-за столкновения лось погиб, – рассказали в пресс-службе ведомства.

39-летний водитель микроавтобуса не пострадал. Но досталось двум его пожилым пассажиркам. 76-летняя и 79-летняя пенсионерки попали в больницу из-за полученных травм. Там медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку из-за случившейся аварии.

Напомним, что сейчас лоси – частые гости проезжих частей из-за брачного сезона. Поэтому автомобилистам следует быть внимательнее.