Жителя Петербурга отправили под подписку о невыезде за избиение охранника детсада

Мужчина отправили под подписку о невыезде за избиение охранника детского сада в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На дня очевидцы сообщили в полицию Кировского района Северной столицы о дебошире на территории детского сада № 20. В учреждении, расположенном на улице Лени Голикова, пьяный родитель одного из воспитанников избил охранника. За это его отправили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Правоохранители задержали отца одного из дошкольников и доставили его в отдел для разбирательства, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в нетрезвом виде мужчина пришел за своим ребенком. Но внезапно поругался с охранником детского сада и начал его колотить. На 39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев. Ранее житель города судим не был.