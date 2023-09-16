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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 21:37

Жителя Петербурга отправили под подписку о невыезде за избиение охранника детсада

Пьяный родитель поссорился с охранником детского в Кировском районе Петербурга и избил его
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчина отправили под подписку о невыезде за избиение охранника детского сада в Петербурге.

Мужчина отправили под подписку о невыезде за избиение охранника детского сада в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На дня очевидцы сообщили в полицию Кировского района Северной столицы о дебошире на территории детского сада № 20. В учреждении, расположенном на улице Лени Голикова, пьяный родитель одного из воспитанников избил охранника. За это его отправили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Правоохранители задержали отца одного из дошкольников и доставили его в отдел для разбирательства, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в нетрезвом виде мужчина пришел за своим ребенком. Но внезапно поругался с охранником детского сада и начал его колотить. На 39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев. Ранее житель города судим не был.