Неизвестный поджег автомобиль на Тихоокеанской улице Петербурга

Неизвестный поджег два автомобиля на Тихоокеанской улице Петербурга. Фото: «Дорожный инспектор»

В Выборгском районе Петербурга разыскивают неизвестного мужчину, который ночью 16 сентября поджег автомобиль. Припаркованная у одного из жилых комплексов машина загорелась на Тихоокеанской улице. Транспорт сгорел дотла. Чем так насолил местному жителю его владелец, неизвестно. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– Правоохранители предполагают, что вспыхнул автомобиль с чьей-то помощью. Сейчас по округе разыскивают мужчину в светлой толстовке, – рассказал автор блога.

В происшествии пострадал еще один транспорт. Разъяренная стихия, сполна полакомившись одной из машин, перекинулась на стоящий по соседству черный «Опель». К счастью или сожалению, обгорел он лишь частично. Прибывшие на место пожарные смогли потушить горячие пламенные языки. К тушению привлекли две единицы техники пожарно-спасательной части.