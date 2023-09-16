Облачная, но сухая погода ожидается в Петербурге в субботу

Дожди доберутся только на север Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суббота, 16 сентября, в Петербурге выдастся облачной и чуть прохладной. Но за лидерские позиции в погоде поборятся настоящие противоположности: солнечный южный антициклон и дождливый северный циклонический вихрь. Об этом противостоянии рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- Санкт-Петербург находится на границе атмосферных вихрей. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, без осадков, - заметил специалист.

При этом дождь все же дойдет до севера Ленинградской области - там пройдут небольшие осадки, да и те местами.

Воздух в Петербурге прогреется до +17...+19 градусов, в Ленобласти - до +15...+20. Еще не по-осеннему холодно, но уже не особенно комфортно без ветровки. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 5-10 м/с. А вот атмосферное давление будет падать до 767 мм рт.ст.

По словам Леуса, в воскресенье погода подпортится: будет ветрено, дождливо и до +18...+20 градусов.