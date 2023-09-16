Пьяный мужчина избил охранника детсада в Петербурге и попал под уголовное дело

Мужчина не был судим ранее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Горе-отец попал под уголовное дело о побоях после того, как сходил в детский сад за своим же ребенком. Мужчина заявился забирать чадо в состоянии алкогольного опьянения, а это не понравилось охраннику. Подробности об инциденте в садике №20 на улице Лени Голикова рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неприятная ситуация произошла в садике 14 сентября. Нетрезвый папаша пришел за своим ребенком, но на входе повздорил с охранником. В ход без раздумий пошли кулаки - мужчина ударил сотрудника детсада. На место вызвали полицию.

- По указанному адресу стражами порядка был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, - уточнили в пресс-службе ведомства.

39-летний задержанный оказался уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. Ранее он не был судим, но после нападения на охранника стал фигурантом уголовного дела о побоях. Мужчину уже поместили под подписку о невыезде.