Две пожилые женщины пострадали в смертельном ДТП с лосем на Витебском проспекте

По факту ДТП ведется проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лось спровоцировал серьезное ДТП на Витебском проспекте в пятницу, 15 сентября. Сохатый решил перебежать оживленную трассу и попал под колеса микроавтобуса «Мерседес Спринтер». Столкновение вызвало тяжкие последствия, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось в третьем часу дня, в 150 метрах до выезда на Петербургское шоссе. Микроавтобус с тремя людьми в салоне двигался в сторону города Пушкин. 39-летний водитель не успел среагировать на внезапное появление животного и на скорости врезался в лося. Животное погибло на месте, а две пожилые пассажирки машины получили травмы.

- Женщины 76 и 79 лет госпитализированы с травмами средней тяжести, - уточнили в пресс-службе ведомства и отметили, что сам водитель чудом не пострадал.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, детали происшествия пока устанавливаются.