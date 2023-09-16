В подвале университета имени Лесгафта нашли труп 40-летнего мужчины

Тело увезли в морг на вскрытие.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В подвале Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта обнаружили мертвого человека. Ужасную находку сделал проректор по безопасности, обходя учебный корпус на улице Декабристов, 35. По информации АН «Оперативное прикрытие», напуганный мужчина позвонил в службу 112 в пятницу, 15 сентября.
Полиция быстро приехала на место и осмотрела труп. Умершим оказался мужчина примерно 40 лет, личность которого пока не установили. Внешних признаков насильственной смерти на теле не увидели. Возможно, несчастному стало плохо.
- Труп направлен в морг на вскрытие, - уточнили источники агентства.
Тело дактилоскопировали. Как именно умер мужчина, правоохранителям предстоит выяснить. Ситуацию усложняет то, что в подвале нет камер видеонаблюдения, которые могли бы заснять момент смерти.