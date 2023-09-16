Пожилая петербурженка украла полмиллиона рублей у незнакомого пенсионера

Женщину задержали в Калининском районе спустя пять дней после кражи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерка из Петербурга начиталась историй про обманутых мошенниками стариков и... решила сама примкнуть к темной стороне. Женщина умудрилась обчистить банковскую карточку незнакомого 87-летнего петербуржца на полмиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

9 сентября в полицию Красногвардейского района пришел пенсионер, оставшийся без единого рубля на банковской карте. Неизвестный на тот момент человек списал все накопления мужчины в размере 571 тысячи рублей. В полиции возбудили дело о краже.

Каково же было удивление полицейских, когда денежного вора нашли.

- По подозрению в совершении этого преступления задержана 79-летняя жительница Московского района, - сообщили в ведомстве.

Женщину разыскали за пять дней и задержали ее у дома №90 по Гражданскому проспекту. Пенсионерке выбрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Подробности дела пока не разглашаются.