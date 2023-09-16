По 200 тысяч рублей получат лучшие педагоги допобразования в Петербурге

Премию ввели в Петербурге 12 лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучших педагогов Петербурга поощрят премиями правительства. Правда, речь идет о специалистах дополнительного образования, сообщила пресс-служба городской администрации. То есть о тех, кто учит детей дисциплинам, не включенным в школьную программу: шахматам, танцам, игре на музыкальных инструментах, робототехнике, театральному искусству и так далее.

Постановление о присуждении премии за 2023 год подписал губернатор Александр Беглов. Награда положена 50 педагогам, которых в ходе конкурсного отбора признают лучшими из лучших. Каждому из них выплатят 200 тысяч рублей. Этой традиции уже 12 лет.

- Премия присуждается ежегодно с 2011 года, - напомнили в пресс-службе Смольного.

Награду утвердили ради поощрения и поддержки педагогов, которые развивают творческий потенциал детей. А также чтобы повышать престиж профессии.