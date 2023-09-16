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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 12:41

Девятилетнюю девочку на улице Бутлерова сбил заядлый гонщик на «Тойоте»

Водитель, сбивший девочку на улице Бутлерова, 60 раз за год привлекался к ответственности
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Девочка выбежала на дорогу в неположенном месте.

Девочка выбежала на дорогу в неположенном месте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девятилетняя девочка попала в больницу с тяжелыми травмами, оказавшись под колесами автомобиля. ДТП случилось вечером 15 сентября на улице Бутлерова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте, да еще и выскочил из-за припаркованных автомобилей. 46-летний водитель, который ехал по Бутлерова от улицы Верности в сторону улицы Фаворского, не успел среагировать и наехал на девочку.

- В результате ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - рассказали в ведомстве.

Вероятно, вопросы у полиции появятся не только к водителю, но и к родителям девочки - на дорогу она выбежала одна, без сопровождения мамы или папы. Что до водителя, то он оказался матерым нарушителем скорости. Только за этот год автомобилиста привлекали к административной ответственности аж 60 раз.

Сейчас полиция ведет проверку по факту ДТП.