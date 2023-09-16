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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 13:38

Аферисты потребовали 6 млн рублей за «заложников» от имени невинного пенсионера в Петербурге

Аферисты потребовали от МЧС выкуп за заложников, подставив невинного пенсионера
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Накануне инцидента лжеминеры осыпали угрозами сотни учреждений города.

Накануне инцидента лжеминеры осыпали угрозами сотни учреждений города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионер из Петербурга чуть не оказался в полиции из-за жестокого розыгрыша неизвестных аферистов. Телефон пожилого мужчины оставили как контакт для связи с некими злоумышленниками, которые якобы держали в заложниках людей на Мебельной улице. И требовали за них 6 миллионов рублей, пока не стало поздно.

По информации АН «Оперативное прикрытие», такое анонимное сообщение с требованием выкупа пришло на сайт ГУ МЧС. Полицейские проверили адрес и телефон - и то, и то принадлежало 80-летнему пенсионеру. Растерянный мужчина пояснил полицейским, что не отправлял никаких сообщений и тем более не держит дома заложников.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в агентстве.

Накануне у стражей порядка выдался неспокойный день: на телефоны и сайты различных учреждений Петербурга сыпались угрозы о минировании объектов образования и власти. Пришлось эвакуировать почти тысячу человек, чтобы провести проверки. Сообщения приходили из Англии и США. А вечером досталось ТРК «Галерея» - торговому комплексу досталась анонимная угроза о заложенной бомбе. Конечно, при обходе здания ничего опасного не нашли. Возбуждены уголовные дела.