Аферисты потребовали 6 млн рублей за «заложников» от имени невинного пенсионера в Петербурге

Накануне инцидента лжеминеры осыпали угрозами сотни учреждений города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионер из Петербурга чуть не оказался в полиции из-за жестокого розыгрыша неизвестных аферистов. Телефон пожилого мужчины оставили как контакт для связи с некими злоумышленниками, которые якобы держали в заложниках людей на Мебельной улице. И требовали за них 6 миллионов рублей, пока не стало поздно.

По информации АН «Оперативное прикрытие», такое анонимное сообщение с требованием выкупа пришло на сайт ГУ МЧС. Полицейские проверили адрес и телефон - и то, и то принадлежало 80-летнему пенсионеру. Растерянный мужчина пояснил полицейским, что не отправлял никаких сообщений и тем более не держит дома заложников.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в агентстве.

Накануне у стражей порядка выдался неспокойный день: на телефоны и сайты различных учреждений Петербурга сыпались угрозы о минировании объектов образования и власти. Пришлось эвакуировать почти тысячу человек, чтобы провести проверки. Сообщения приходили из Англии и США. А вечером досталось ТРК «Галерея» - торговому комплексу досталась анонимная угроза о заложенной бомбе. Конечно, при обходе здания ничего опасного не нашли. Возбуждены уголовные дела.