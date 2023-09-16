Пьяный водитель попал в ДТП в попытке скрыться от полиции в Тихвине

Горе-водитель получил легкие травмы и отправился в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тихвине поймали пьяного водителя, устроившего ДТП в попытке скрыться от полиции. Погоню правоохранителям пришлось устраивать около четырех часов утра, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все началось с того, что полицейский патруль заметил «Ладу Весту», передвигающуюся по улице Карла Маркса с выключенными фарами. Инспекторы по громкой связи потребовали от водителя остановиться для проверки, однако машина только ускорилась. Нарушителя пришлось преследовать.

Спустя несколько минут горе-водитель потерял управление и врезался в бордюрный камень.

- Нарушитель находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, - заметили в пресс-службе ведомства.

Нетрезвый 20-летний житель Бокситогорска получил легкие травмы, его доставили в больницу. От ответственности парень, конечно, уйти не смог - в его отношении возбудили несколько административных дел.