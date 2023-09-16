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НовостиЗвезды16 сентября 2023 17:22

В Петербурге огласили участников очередного сезона шоу «Новые звезды в Африке»

Участниками нового сезона шоу про звезд в Африке стали комики и певцы
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Зрители увидят в шоу Елену Борщеву, Оскара Кучеру, Прохора Шаляпина. Фото: пресс-служба ТНТ

Зрители увидят в шоу Елену Борщеву, Оскара Кучеру, Прохора Шаляпина. Фото: пресс-служба ТНТ

В Петербурге раскрыли интригу, которую сохраняли для поклонников шоу про выживание звезд в Африке. Новый сезон программы выйдет уже 17 сентября, в воскресенье, а некоторых участников объявили только 15 сентября.

Как рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, на котором и состоится премьера «Новых звезд в Африке», участвовать в шоу будут комики Елена Борщева и Михаил Стогниенко, певцы Влад Топалов и Прохор Шаляпин. Кстати, Шаляпин был участником, которого до последнего держали в секрете. Также к команде присоединятся актеры Оскар Кучера и Юлия Топольницкая и даже олимпийский чемпион Вик Уайлд.

- Знаете, как тяжело смотреть на голодных участников, зная, что тебя в отеле ждет вкусный ужин? Сами бы попробовали испытать такое! Но мы выдержали и сняли очень крутой сезон, - заявил на презентации ведущий шоу Михаил Галустян.

Звездам предстоит бороться за шанс остаться в Африке и главный приз в 5 млн рублей.